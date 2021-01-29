Никитина и Третьяков включены в состав сборной России на чемпионат мира по скелетону

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Тренерский штаб российских скелетонистов определился с составом команды на чемпионат мира по бобслею и скелетону, который пройдет с 5 по 14 февраля в германском Альтенберге. Как сообщил ТАСС главный тренер команды Даниил Чабан, в числе тех, кому предстоит бороться за награды мирового первенства, будут Елена Никитина и Александр Третьяков.

Соревнования по скелетону пройдут с 11 по 13 февраля. В первый день состоятся первые два заезда у мужчин и женщин, спустя сутки после третьего и четвертого заездов должны быть определены победители и призеры в личных первенствах. 13 февраля будут разыграны медали в смешанном командном турнире у скелетонистов.

"В состав сборной России по скелетону на чемпионат мира вошли Елена Никитина, Юлия Канакина, Александр Третьяков, Никита Трегубов, Алина Тарарыченкова, Даниил Романов и Евгений Рукосуев, который завоевал право выступить в Альтенберге после того, как неделю назад победил на молодежном чемпионате мира", - сказал Чабан.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону в 2020 году также проходил в Альтенберге. Тогда сборная России не сумела завоевать ни одной награды.

Чемпионат Европы по скелетону 2021 года состоялся 8 января в латвийской Сигулде. Первые места на том турнире заняли Никитина и Третьяков.