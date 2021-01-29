Кожевников отметил глубину состава сборной России по хоккею

В пятницу были объявлены составы национальной сборной на третий этап Евротура и олимпийской сборной (команды ближайшего резерва) на турнир в Нур-Султане. Национальную команду возглавит главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов.

"Помню, как в ноябре мало кто верил, что молодежной сборной удастся хорошо выступить на Кубке Карьяла. Но Игорь Ларионов со своей молодежной командой всем доказал, что можно побеждать сборные других европейских стран, составленные из более опытных игроков, - сказал Кожевников. - На Шведские игры у нас вновь отправляется довольно молодой состав. Практически все прошли через молодежную сборную, многие выступали на чемпионате мира, но есть и опытные ребята, такие как [Дамир] Жафяров, [Павел] Красковский".

"Думаю, что кто-то из них будет лидером нынешней сборной на предстоящем турнире. Уверен, что поездка в Швецию будет полезной для [Владимира] Бутузова и [Марселя] Ибрагимова, которые не привлекались раньше в различные сборные", - добавил он.

Олимпийская сборная России практически полностью составлена из игроков клубов КХЛ, которые не попадают в плей-офф. "Там много перспективных ребят, способных прогрессировать и дорасти до национальной команды. Из 25 игроков для 15 этот турнир станет первым за команду, в то же время в составе есть и те, кто уже выступал как за олимпийскую, так и за национальную команду. Их опыт пригодится молодежи, видно, что глубина состава у нас есть, и это не может не радовать в преддверии чемпионата мира - 2021 и Олимпиады-2022", - подчеркнул Кожевников.

Шведские хоккейные игры пройдут 11-14 февраля, турнир в Казахстане - 11-13 февраля.