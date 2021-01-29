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Зимние олимпийские виды спорта

Российские конькобежцы выступят на ЧМ под флагом с логотипом национальной федерации

Под тем же флагом в чемпионате мира примут участие шорт-трекисты
© EPA-EFE/Vincent Jannink

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российские конькобежцы и шорт-трекисты на чемпионатах мира выступят под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (СКР). Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор СКР Варвара Барышева.

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Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), российские спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира только в нейтральном статусе, санкции продлятся до 16 декабря 2022 года. Атлетам запрещено носить форму с российским триколором, а в случае побед гимн страны должен быть заменен на другую музыку. При этом окончательное решение и по флагу, и по музыке остается за международными спортивными федерациями.

"Был принят тот вариант флага, который мы предложили, это логотип Союза конькобежцев России на красном фоне. По поводу гимна пока совещаемся, мы можем предложить музыку, альтернативную гимну. Пока вариантов нет, мы должны согласовать это с Олимпийским комитетом России, прорабатываем этот вопрос", - сказала Барышева.

Чемпионат мира по конькобежному спорту пройдет в нидерландском Херенвене 11-14 февраля, по шорт-треку - в нидерландском Дордрехте 5-7 марта.

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