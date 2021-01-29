Футболист ЦСКА Гайч перешел в итальянский "Беневенто" на правах аренды

ТАСС, 29 января. Аргентинский нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Адольфо Гайч перешел в "Беневенто". Об этом сообщается на официальном сайте Серии A.

21-летний форвард перешел в итальянскую команду на правах аренды. "Беневенто" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 22 очка после 19 матчей.

Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года из аргентинского "Сан-Лоренцо". В составе армейцев он провел 18 матчей в Тинькофф - Российской премьер-лиге и Лиге Европы, забив один мяч и сделав одну результативную передачу.