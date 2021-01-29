{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист ЦСКА Гайч перешел в итальянский "Беневенто" на правах аренды

В армейский клуб аргентинский форвард перебрался летом 2020 года
Адольфо Гайч Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Адольфо Гайч
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 29 января. Аргентинский нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Адольфо Гайч перешел в "Беневенто". Об этом сообщается на официальном сайте Серии A.

21-летний форвард перешел в итальянскую команду на правах аренды. "Беневенто" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 22 очка после 19 матчей.

Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года из аргентинского "Сан-Лоренцо". В составе армейцев он провел 18 матчей в Тинькофф - Российской премьер-лиге и Лиге Европы, забив один мяч и сделав одну результативную передачу.

Теги
Российский футбол
КХЛ
Хет-трик защитника Чайковски принес московскому "Динамо" победу над "Сочи"
"Сочи" лишился шансов на участие в Кубке Гагарина
Читать полностью