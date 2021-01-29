Федун: возможная реформа премьер-лиги должна учитывать изменения формата Лиги чемпионов

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Предполагаемая реформа чемпионата России по футболу должна учитывать возможные изменения в формате Лиги чемпионов. Такое мнение ТАСС высказал владелец "Спартака" Леонид Федун.

В середине января президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, что лига рассматривает изменение формата турнира, одним из вариантов является сокращение числа команд до 12. В настоящий момент в Тинькофф-РПЛ выступают 16 клубов.

"Окончательное решение по реформе формата Лиги чемпионов должно приниматься с учетом мнений всех стран - членов УЕФА. Во главу угла должен ставиться спортивный принцип отбора участников еврокубка, - сказал Федун. - Не должно быть дискриминации. Иначе богатые клубы станут еще богаче, а бедные - беднее".

"В свою очередь изменения в самой РПЛ должны проходить с учетом внешней конъюнктуры и качественного выступления российских клубов в еврокубках", - добавил он.

В пятницу испанское издание AS сообщило о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжает разработку нового формата главного европейского клубного турнира. Отмечалось, что организация готова предложить ведущим европейским клубам пересмотреть структуру главного еврокубкового турнира, а ее президент Александер Чеферин ведет переговоры с пятью представителями Ассоциации европейских клубов: испанским "Реалом", итальянским "Ювентусом", английским "Манчестер Юнайтед", французским "Пари Сен-Жермен" и турецким "Фенербахче". При этом в пресс-службе УЕФА ТАСС заявили о том, что "в настоящее время проводятся широкие консультации со всеми заинтересованными сторонами, и никакого решения по этой теме принято не было".

Возможные изменения формата Лиги чемпионов связаны с информацией об организации европейскими топ-клубами нового международного турнира, который получит название Европейская премьер-лига. Каждому из потенциальных участников обещают гарантированную выплату более $100 млн, в то время как победитель Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 получит около €82 млн в зависимости от количества побед на групповом этапе и плей-офф.