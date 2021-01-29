Сборная России победила команду Армении в квалификации чемпионата Европы по мини-футболу

ТАСС, 29 января. Сборная России по мини-футболу обыграла команду Армении со счетом 6:0 в стартовом матче третьего этапа квалификации чемпионата Европы 2022 года. Встреча прошла в Щелково (Московская область).

Голы забили Данил Давыдов (11-я и 22-я минуты), Николай Шистеров (11), Иван Чишкала (17), Робсон Эдельсон (22) и Руслан Кудзиев (36).

В группе 2 также выступают сборные Грузии и Франции, которые 8 декабря сыграли вничью со счетом 4:4. После первого тура лидирует в группе команда России (3 очка), далее следуют грузины и французы (по 1 очку), замыкают таблицу армяне (0 очков).

В третьем этапе отбора на чемпионат Европы принимают участие 32 сборные, разделенные на восемь групп по четыре участника. Каждая из команд группы проведет три матча дома и три матча на выезде. Восемь победителей групп и шесть лучших обладателей вторых мест получат прямые путевки в финальную стадию. Последнюю путевку разыграют в стыковых матчах два оставшихся обладателя вторых мест.

Финальная стадия турнира с участием 16 команд пройдет с 19 января по 6 февраля 2022 года в Амстердаме и Гронингене. Сборная Нидерландов освобождена от квалификации на правах хозяйки турнира.

Сборная России выигрывала золото чемпионата Европы в 1999 году, пять раз занимала второе место, трижды - третье.