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КХЛ

Хет-трик защитника Чайковски принес московскому "Динамо" победу над "Сочи"

"Сочи" лишился шансов на участие в Кубке Гагарина
Михал Чайковски (на переднем плане) Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Михал Чайковски (на переднем плане)
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло "Сочи" со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 2 249 зрителей.

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В составе победителей шайбы забросили Михал Чайковски (21-я, 25-я и 31-я минута) и Даниил Тарасов (34) - все шайбы были заброшены во втором периоде в течение 13 минут. Чайковски стал восьмым защитником в истории лиги, оформившим хет-трик. Также он стал пятым словацким хоккеистом, забросившим три и более шайбы в одном матче КХЛ.

"Динамо" одержало третью победу подряд и занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 67 очков в 51 матче. "Сочи" потерпел третье поражение кряду и потерял шансы на выход в плей-офф, команда идет 10-й на Западе с 34 очками после 52 игр. Ранее на участие в Кубке Гагарина шансы потеряло рижское "Динамо" в Западной конференции и "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Куньлунь" (Пекин) на Востоке. Досрочный выход в плей-офф себе уже обеспечили ЦСКА (Запад), "Ак Барс" (Казань), "Авангард" (Омск), "Металлург" (Магнитогорск) и уфимский "Салават Юлаев" (все - Восток).

В следующем матче московское "Динамо" 1 февраля примет петербургский СКА, "Сочи" днем ранее сыграет в гостях с "Нефтехимиком".

В других матчах дня ЦСКА обыграл в гостях минское "Динамо" со счетом 4:2, ярославский "Локомотив" одержал четвертую победу подряд, выиграв дома у омского "Авангарда" в овертайме со счетом 3:2, "Йокерит" (Хельсинки) дома выиграл у "Торпедо" (Нижний Новгород) - 4:1, череповецкая "Северсталь" - в гостях у "Динамо" из Риги (3:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА5130422310161-10777
2СКА5027124412150-10968
3Локомотив5125531413155-10671
4Динамо М5127403215156-12167
5Йокерит4721321416136-11557
6Динамо Мн5014941220137-14057
7Северсталь5119433121124-13856
8Витязь5018332222130-13952
9Спартак5016612421130-14352
10Сочи5211202631106-17434
11Динамо Р504222535105-17723
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс502925248162-10778
2Авангард5127205611150-11968
3Металлург5027041414139-11867
4Салават Юлаев5223441416155-13367
5Трактор5024312218129-11760
6Автомобилист5121323418134-12959
7Торпедо НН5120332518148-14359
8Барыс4917732317123-12659
9Сибирь5117323125124-13748
10Амур5013414028120-14840
11Нефтехимик5012220034115-18632
12Куньлунь4810012629112-16930

 

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