Хет-трик защитника Чайковски принес московскому "Динамо" победу над "Сочи"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло "Сочи" со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 2 249 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Михал Чайковски (21-я, 25-я и 31-я минута) и Даниил Тарасов (34) - все шайбы были заброшены во втором периоде в течение 13 минут. Чайковски стал восьмым защитником в истории лиги, оформившим хет-трик. Также он стал пятым словацким хоккеистом, забросившим три и более шайбы в одном матче КХЛ.

"Динамо" одержало третью победу подряд и занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 67 очков в 51 матче. "Сочи" потерпел третье поражение кряду и потерял шансы на выход в плей-офф, команда идет 10-й на Западе с 34 очками после 52 игр. Ранее на участие в Кубке Гагарина шансы потеряло рижское "Динамо" в Западной конференции и "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Куньлунь" (Пекин) на Востоке. Досрочный выход в плей-офф себе уже обеспечили ЦСКА (Запад), "Ак Барс" (Казань), "Авангард" (Омск), "Металлург" (Магнитогорск) и уфимский "Салават Юлаев" (все - Восток).

В следующем матче московское "Динамо" 1 февраля примет петербургский СКА, "Сочи" днем ранее сыграет в гостях с "Нефтехимиком".

В других матчах дня ЦСКА обыграл в гостях минское "Динамо" со счетом 4:2, ярославский "Локомотив" одержал четвертую победу подряд, выиграв дома у омского "Авангарда" в овертайме со счетом 3:2, "Йокерит" (Хельсинки) дома выиграл у "Торпедо" (Нижний Новгород) - 4:1, череповецкая "Северсталь" - в гостях у "Динамо" из Риги (3:2).