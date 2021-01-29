Хет-трик защитника Чайковски принес московскому "Динамо" победу над "Сочи"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло "Сочи" со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 2 249 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Михал Чайковски (21-я, 25-я и 31-я минута) и Даниил Тарасов (34) - все шайбы были заброшены во втором периоде в течение 13 минут. Чайковски стал восьмым защитником в истории лиги, оформившим хет-трик. Также он стал пятым словацким хоккеистом, забросившим три и более шайбы в одном матче КХЛ.
"Динамо" одержало третью победу подряд и занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 67 очков в 51 матче. "Сочи" потерпел третье поражение кряду и потерял шансы на выход в плей-офф, команда идет 10-й на Западе с 34 очками после 52 игр. Ранее на участие в Кубке Гагарина шансы потеряло рижское "Динамо" в Западной конференции и "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Куньлунь" (Пекин) на Востоке. Досрочный выход в плей-офф себе уже обеспечили ЦСКА (Запад), "Ак Барс" (Казань), "Авангард" (Омск), "Металлург" (Магнитогорск) и уфимский "Салават Юлаев" (все - Восток).
В следующем матче московское "Динамо" 1 февраля примет петербургский СКА, "Сочи" днем ранее сыграет в гостях с "Нефтехимиком".
В других матчах дня ЦСКА обыграл в гостях минское "Динамо" со счетом 4:2, ярославский "Локомотив" одержал четвертую победу подряд, выиграв дома у омского "Авангарда" в овертайме со счетом 3:2, "Йокерит" (Хельсинки) дома выиграл у "Торпедо" (Нижний Новгород) - 4:1, череповецкая "Северсталь" - в гостях у "Динамо" из Риги (3:2).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|51
|30
|4
|2
|2
|3
|10
|161-107
|77
|2
|СКА
|50
|27
|1
|2
|4
|4
|12
|150-109
|68
|3
|Локомотив
|51
|25
|5
|3
|1
|4
|13
|155-106
|71
|4
|Динамо М
|51
|27
|4
|0
|3
|2
|15
|156-121
|67
|5
|Йокерит
|47
|21
|3
|2
|1
|4
|16
|136-115
|57
|6
|Динамо Мн
|50
|14
|9
|4
|1
|2
|20
|137-140
|57
|7
|Северсталь
|51
|19
|4
|3
|3
|1
|21
|124-138
|56
|8
|Витязь
|50
|18
|3
|3
|2
|2
|22
|130-139
|52
|9
|Спартак
|50
|16
|6
|1
|2
|4
|21
|130-143
|52
|10
|Сочи
|52
|11
|2
|0
|2
|6
|31
|106-174
|34
|11
|Динамо Р
|50
|4
|2
|2
|2
|5
|35
|105-177
|23
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|50
|29
|2
|5
|2
|4
|8
|162-107
|78
|2
|Авангард
|51
|27
|2
|0
|5
|6
|11
|150-119
|68
|3
|Металлург
|50
|27
|0
|4
|1
|4
|14
|139-118
|67
|4
|Салават Юлаев
|52
|23
|4
|4
|1
|4
|16
|155-133
|67
|5
|Трактор
|50
|24
|3
|1
|2
|2
|18
|129-117
|60
|6
|Автомобилист
|51
|21
|3
|2
|3
|4
|18
|134-129
|59
|7
|Торпедо НН
|51
|20
|3
|3
|2
|5
|18
|148-143
|59
|8
|Барыс
|49
|17
|7
|3
|2
|3
|17
|123-126
|59
|9
|Сибирь
|51
|17
|3
|2
|3
|1
|25
|124-137
|48
|10
|Амур
|50
|13
|4
|1
|4
|0
|28
|120-148
|40
|11
|Нефтехимик
|50
|12
|2
|2
|0
|0
|34
|115-186
|32
|12
|Куньлунь
|48
|10
|0
|1
|2
|6
|29
|112-169
|30