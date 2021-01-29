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Баскетбольные еврокубки

ЦСКА без отстраненного клубом Джеймса проиграл "Баварии" в матче Евролиги

В турнирной таблице ЦСКА продолжает располагаться на второй строчке
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА уступил германской "Баварии" со счетом 66:69 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 4 516 зрителей.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Баварии" Уэйд Болдуин, набравший 22 очка. У армейцев больше всех очков в активе Николы Милутинова (16).

После третьей четверти ЦСКА вел с преимуществом в 10 очков, однако заключительную четверть проиграл со счетом 6:19.

Встречу пропустил защитник ЦСКА Майк Джеймс. В среду стало известно, что американец был отстранен от матчей и тренировок команды в результате инцидента, произошедшего по окончании встречи с турецким "Фенербахче" в раздевалке команды 22 января. Американец пропустил вторую игру подряд.

ЦСКА идет вторым в таблице Евролиги, команда одержала 16 побед в 23 играх. "Бавария" располагается на пятом месте, выиграв 14 встреч из 23.

В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях с испанской "Валенсией" 4 февраля, "Бавария" на следующий день примет германскую "Альбу".

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