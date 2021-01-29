Президент ЦСКА Ватутин признался, что его удивляют слухи о ситуации с Майком Джеймсом

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин признался, что в клубе есть проблема, но его удивляют сплетни и слухи о ситуации с Майком Джеймсом. Об этом ТАСС рассказал сам Ватутин.

В среду стало известно, что Джеймс был отстранен от матчей и тренировок в результате инцидента, произошедшего по окончании встречи с турецким "Фенербахче" в раздевалке команды 22 января. В пятницу американец пропустил вторую игру подряд, московский клуб на своей площадке уступил "Баварии" в матче Евролиги (66:69).

"Проблема есть, мы ищем решение, которое позволит всем сработать на общую цель. Придет время, и мы сообщим о нем, уже скоро. Пока же не устаю удивляться людям, которые, не владея никакой правдивой информацией и опираясь на слухи, сплетни и прочий бред, всерьез рассуждают о том, что бы они сделали на месте клуба или Майка", - сказал Ватутин.

ЦСКА идет вторым в таблице Евролиги, команда одержала 16 побед в 23 играх. В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях с испанской "Валенсией" 4 февраля.