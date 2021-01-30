Этап Кубка мира по сноуборду пройдет в субботу на Воробьевых горах

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине "параллельный слалом" пройдет в Москве в субботу. Соревнования состоятся на Воробьевых горах.

Уайлд и Логинов выступят на этапе Кубка мира по сноуборду в Москве

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Согласно требованиям Роспотребнадзора, трибуны могут быть заполнены не более чем на 50%. По словам организаторов, соревнования смогут посетить порядка 350 человек.

В соревнованиях примут участие около 100 сноубордистов из Германии, Швейцарии, Италии, Словении, Южной Кореи, Болгарии, Нидерландов, Франции, Польши, Чехии, Австрии, Ирландии, Канады, США и Японии.

Российскую команду представят победитель общего зачета Кубка мира Андрей Соболев, двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд, двукратный чемпион мира Дмитрий Логинов, Игорь Слуев, Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий Карлагачев, Илья Витюгов, Владислав Шкурихин, Ярослав Степанко, Всеволод Мартынов, Владимир Пнев, Иван Гуреев и Илья Корнилов. В состав женской сборной вошли лидер общего зачета нынешнего сезона София Надыршина, призер чемпионата мира Наталья Соболева, Милена Быкова, Мария Валова, Анастасия Курочкина, Мария Волгина, Анастасия Малахова, Дарина Клинк и Софья Батова.

Следующий этап Кубка мира также пройдет в России. Соревнования по параллельному и гигантскому параллельному слалому состоятся на территории курорта "Банное" 6-7 февраля.