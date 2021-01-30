НХЛ перенесла еще две игры "Вегаса" из-за карантина в команде

ТАСС, 30 января. Две встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Сан-Хосе" и "Вегасом" перенесены в связи с протоколом лиги о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Четыре представителя "Вегаса" находятся на карантине по правилам медицинского протокола лиги. Арена команды закрыта до дальнейшего уведомления.

Матчи "Сан-Хосе" - "Вегас" должны была пройти 2 и 4 февраля.

Ранее из-за двух случаев заражения коронавирусом был перенесен матч "Вегаса" против "Сент-Луиса", который должен был пройти 29 января.

"Вегас" занимает первую строчку в таблице Западного дивизиона, набрав 11 очков в семи матчах.