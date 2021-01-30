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Зимние олимпийские виды спорта

Чабан: двойной успех Никитиной и Третьякова в Игльсе крайне важен для команды перед ЧМ

Российские скелетонисты стали победителями заключительного в сезоне этапа Кубка мира

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Победы российских скелетонистов Елены Никитиной и Александра Третьякова на последнем этапе Кубка мира в австрийском Игльсе крайне важны для национальной команды, которая в субботу приступит к заключительному этапу подготовки к февральскому чемпионату мира. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной Данил Чабан.

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В пятницу в Игльсе двойной победой российских спортсменов завершился заключительный этап Кубка мира по скелетону. Завершающим стартом международного сезона для скелетонистов станет чемпионат мира в германском Альтенберге, который пройдет с 11 по 13 февраля.

"Несомненно, двойной успех Лены и Саши крайне важен для всей российской команды в преддверие чемпионата мира, - сказал Чабан. - Уже сегодня мы выдвигаемся в Альтенберг, где проведем два тренировочных дня. Потом вернемся в Кёнигсзе, где до 6 февраля будем готовиться к чемпионату мира".

В состав команды России по скелетону на чемпионат мира вошли Елена Никитина, Юлия Канакина, Александр Третьяков, Никита Трегубов, Алина Тарарыченкова, Даниил Романов и Евгений Рукосуев, который завоевал право выступить в Альтенберге после того, как неделю назад победил на юниорском чемпионате мира.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону в 2020 году также проходил в Альтенберге. Тогда сборная России не сумела завоевать ни одной награды.

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Зимние олимпийские виды спорта
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