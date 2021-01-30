Гвардиола стал лучшим тренером по рейтингу ELO, Бердыев занял 27-е место

ТАСС, 30 января. Наставник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола стал лучшим действующим тренером согласно рейтингу ELO, составленному за последние четыре года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на аналитический портал Clubelo.

Испанский специалист набрал 2 173 очка, второе место занял наставник испанского "Атлетико" Диего Симеоне (2 070), третьим в рейтинге стал главный тренер английского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью (2 068).

Российский тренер Курбан Бердыев стал в рейтинге 27-м (1 858), Юрий Семин - 37-м (1 837).

Система ELO изначально использовалась в шахматах для определения относительной силы игроков, при ее помощи рассчитывается официальный рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE).