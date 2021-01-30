Каширина не вошла в расширенный состав сборной России на ЧЕ по тяжелой атлетике

Расширенный состав женской сборной России на чемпионат Европы был сформирован по итогам кубка страны в Старом Осколе.

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. В расширенный состав сборной России на апрельский чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве вошли 12 спортсменок. Как рассказал ТАСС главный тренер женской команды Геннадий Аниканов, в этот список не вошла многократная победительница европейских и мировых первенств Татьяна Каширина.

"На апрельском чемпионате Европы могут выступить десять спортсменок от одной страны, - сказал Аниканов. - Сейчас мы определились с 12 кандидатами в сборную России. Это Надежда Панова (весовая категория до 45 кг), Кристина Соболь (до 49 кг), Кристина Новицкая и Светлана Ершова (обе - до 55 кг), Ольга Тё и Александра Козлова (обе - до 59 кг), Анастасия Анзорова и Яна Кондрашова (обе - до 64 кг), Яна Сотиева и Анастасия Романова (обе - до 76 кг), Дарья Ахмерова и Дарья Рязанова (обе - до 87 кг). Татьяна Каширина не включена в расширенный состав по ряду причин".

Как ранее сообщал ТАСС, Каширина подозревается в нарушении антидопинговых правил и сейчас временно отстранена от соревнований.

"22 февраля в Рузе начнется двойной сбор у женской команды, а мужчины в это же время будут тренироваться в Сочи. Мероприятия продлятся до 2 апреля. По итогам сборов будут определены окончательные составы на чемпионат Европы", - заключил собеседник ТАСС.

Европейское первенство пройдет в Москве с 3 по 11 апреля.