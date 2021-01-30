Гараничев может выступить в сингл-миксте на чемпионате Европы по биатлону

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Олимпийский призер Сочи Евгений Гараничев может выступить в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону. Об этом ТАСС сообщили в тренерском штабе сборной России.

32-летний Гараничев неудачно стартовал на чемпионате Европы, заняв в среду 34-е место в индивидуальной гонке. В спринте биатлонист решил не участвовать.

Сингл-микст пройдет в воскресенье, в заключительный день чемпионата Европы, который проходит в польском городе Душники-Здруй. Решение об участии Гараничева в гонке будет принято в субботу вечером, после гонки преследования.

Ведущие биатлонисты мира в большинстве своем пропускают турнир, поскольку готовятся к главному старту сезона - чемпионату мира в Поклюке (начнется 10 февраля). Гараничев - единственный представитель основного мужского состава сборной России, решивший выступить в Польше.