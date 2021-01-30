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Зимние олимпийские виды спорта

Российских саночников дисквалифицировали на ЧМ за попытку финишировать с помощью рук

Ехавшие на малой скорости спортсмены не сумели добраться до финишной черты полтора-два метра

ТАСС, 30 января. Россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов были дисквалифицированы в субботу после первого заезда в соревнованиях экипажей двухместных саней на чемпионате мира в германском Кёнигсзе за попытку финишировать после падения с помощью рук.

Кашкин и Коршунов во время спуска допустили серьезную ошибку, которая повлекла за собой падение на большой скорости. Спортсмены сумели в итоге забраться в сани, продолжив спуск. Однако финиш на трассе в Кёнигсзе находится на участке с контруклоном, вследствие чего ехавшие на малой скорости спортсмены не сумели доехать до черты полтора-два метра. Они пытались добраться до финиша, отталкиваясь от льда руками, но сделать это саночникам помешали находившиеся рядом судьи.

В итоге Кашкин и Коршунов были дисквалифицированы согласно правилам Международной федерации санного спорта за попытку финишировать с помощью дополнительных усилий.

В пятницу в спринтерской гонке ЧМ-2021 Кашкин и Коршунов, являющиеся действующими чемпионами Европы в командной гонке, заняли 12-е место.

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