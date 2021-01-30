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Футбол в России

Футболист "Спартака" Урунов получил травму на тренировке

Игрок получил незначительное повреждение опорно-двигательного аппарата

ТАСС, 30 января. Узбекистанский игрок московского футбольного клуба "Спартак" Остон Урунов получил незначительную травму опорно-двигательного аппарата на тренировке. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Урунов пропустит контрольный матч на сборах в Дубае против "Пахтакора", который пройдет в субботу. В настоящее время игрок проходит полное медицинское обследование, во время которого работает по индивидуальной программе.

"Спартак" после 19 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.

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