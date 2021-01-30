Российский саночник Павел Репилов не вышел на старт субботней гонки ЧМ из-за травмы головы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российский саночник Павел Репилов, выигравший год назад молодежное мировое первенство, не был допущен врачом до участия в субботней личной гонке взрослого чемпионата мира из-за травмы головы, полученной днем ранее во время квалификации спринта. Об этом ТАСС сообщил начальник команды Артем Петраков.

"Сегодня утром у нас состоялось собрание команды, на котором было принято решение о пропуске Павлом Репиловым сегодняшней гонки, - сказал Петраков. - Врач команды сообщил, что у него возникли опасения по поводу состояния здоровья спортсмена, который вчера совершил падение в спринте. Если бы на его месте был ведущий саночник, обладающий серьезным опытом, то, возможно, его бы и в таком состоянии допустили. Но Павел - молодой и еще недостаточно опытный спортсмен".

"Поэтому было принято решение его поберечь. У Павла небольшой ушиб головы, вследствие которого немного поднялось давление", - добавил собеседник ТАСС.

В январе 2020 года Павел Репилов стал серебряным призером зимних юношеских Олимпийских игр.