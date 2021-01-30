Большунов выиграл масс-старт в Швеции, отыграв более 30 позиций после падения

ТАСС, 30 января. Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Ступак обогнала на финише Йохауг и стала второй в масс-старте

Россиянин преодолел дистанцию 15 км за 35 минут 16,3 секунды. Вторым стал норвежец Йоханнес Клебо (+0,4), который на финише на сотые доли секунды опередил соотечественника Пола Гольберга (+0,4). Россиянин Сергей Устюгов стал седьмым (+5,9), Илья Семиков - восьмым (+6,4), Иван Якимушкин - девятым (+6,6), Денис Спицов - 12-м (+9,9), Артем Мальцев - 17-м (+12,4), Илья Порошкин - 27-м (+17,9), Андрей Ларьков - 52-м (+1.47,5).

На второй половине дистанции Большунов упал и на одной из контрольных отсечек занимал 38-е место, но спустя несколько километров сумел вернуться в лидирующую группу. 23 января Большунов упал в скиатлоне на этапе в финском Лахти и не сумел побороться за медали. Он шел в лидирующей группе, но из-за падения пропустил вперед норвежцев и закончил гонку на пятой строчке в итоговом протоколе.

Большунов возглавляет общий зачет Кубка мира, в его активе 1 613 очков, вторым идет Якимушкин (774), третьим - француз Морис Манифика (588). Андрей Мельниченко занимает четвертое место (586), Евгений Белов - пятое (586), Спицов - шестое (567), Мальцев - седьмое (560), Алексей Червоткин - 12-е (384), Илья Семиков - 13-е (360), Глеб Ретивых - 21-е (258).

Этап в Фалуне завершится в воскресенье.