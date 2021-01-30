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Зимние олимпийские виды спорта

Двойка Гайтюкевича впервые в карьере стала призером этапа Кубка мира по бобслею

Россияне заняли третье место на соревнованиях в Инсбруке

ТАСС, 30 января. Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов заняли третье место в двойках на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в австрийском Инсбруке.

Победу одержали немцы Франческо Фридрих и Александр Шуллер, в двух попытках показавшие результат 1 минута 43,08 секунды. Второе место заняли латвийцы Оскарс Киберманис и Матисс Микнис (отставание - 0,72 секунды). Отставание россиян составило 0,82 секунды.

Экипаж Гайтюкевича впервые в карьере занял призовое место на этапе Кубка мира. Ранее лучшим результатом являлось четвертое место.

Этап Кубка мира в Инсбруке завершится в воскресенье.

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