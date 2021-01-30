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Зимние олимпийские виды спорта

Большунов рассказал о своем падении в масс-старте на этапе Кубка мира

Несмотря на падение, россиянин сумел выиграть гонку
Александр Большунов EPA-EFE/Fredrik Sandberg
Описание
Александр Большунов
© EPA-EFE/Fredrik Sandberg

ТАСС, 30 января. Российскому лыжнику Александру Большунову повезло, что в него никто не врезался после его падения в гонке с общего старта на этапе Кубка мира в шведском Фалуне, и это позволило ему продолжить борьбу за победу. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Матч ТВ".

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В субботу Большунов финишировал первым в масс-старте классическим стилем на дистанции 15 км. Во второй половине гонки он упал и на одной из контрольных отсечек занимал 38-е место, однако за несколько километров сумел догнать лидеров и в итоге выиграть гонку, в финишном створе не дав себя обогнать норвежцам Йоханнесу Клебо и Полу Гольбергу.

"Победить в Фалуне приятно, это уже четвертый год, когда я здесь выигрываю, - сказал Большунов. - Сегодня была быстрая гонка, скорости были очень большие, было падение. Мне повезло, что те, кто был сзади, видимо, видели, что я упал, никто в меня не врезался, я встал и продолжил гонку".

"Я был в конце группы, было сложно переместиться вперед, но у меня это получилось, человек 40, наверное, надо было обогнать. Передо мной ехали [Эндрю] Масгрейв и Илья Порошкин, они то ли зацепились, то ли столкнулись, и мне некуда было деваться, мои лыжи цеплялись за их, было без вариантов. У меня перед гонкой была другая тактика, но из-за падения она не сработала", - добавил спортсмен.

Этап Кубка мира в Фалуне завершится в воскресенье.

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