Аникина: Гайтюкевич является главной российской надеждой в мужском бобслее на Играх-2022

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Пилот Ростислав Гайтюкевич, выигравший в субботу в австрийском Игльсе вместе с разгоняющим Михаилом Мордасовым первую в своей карьере медаль этапа Кубка мира, является главной надеждой России в мужском бобслее на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

Гайтюкевич и Мордасов стали третьими. Победу одержали немцы Франческо Фридрих и Александр Шуллер. Второе место заняли латвийцы Оскарс Киберманис и Матисс Микнис. Днем ранее две золотые медали австрийского этапа Кубка мира выиграли российские скелетонисты Елена Никитина и Александр Третьяков.

"Самый главный старт года, чемпионат мира, нас ждет в феврале, - напомнила Аникина. - Но любые победы, которые достигнуты нашими спортсменами в преддверии этого турнира, вселяют в нас надежду на хорошее выступление на мировом первенстве. Я очень рада за наших скелетонистов, чьи победы для меня были достаточно ожидаемыми. И с огромной радостью наблюдала сейчас, как Гайтюкевич вместе с Мордасовым бились за медали, успешно конкурируя со своими маститыми и более опытными иностранными соперниками".

"Если бы не небольшая ошибка в первом заезде, то наши ребята могли выиграть и серебро, - считает собеседница ТАСС. - Надеюсь, что и в завтрашних заездах четверок у него все получится. И будем настраиваться на чемпионат мира. Что касается олимпийских медальных перспектив, то Ростислав у нас основная звезда и главная надежда в бобслее".

В начале января экипаж Гайтюкевича завоевал бронзу чемпионата Европы в германском Винтерберге в бобах-четверках.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет с 5 по 14 февраля в германском Альтенберге.