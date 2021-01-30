Российский саночник Роман Репилов завоевал золото чемпионата мира

ТАСС, 30 января. Российский саночник Роман Репилов занял первое место на чемпионате мира, который проходит в германском Кёнигcзе.

Саночник Павличенко занял второе место в спринте на чемпионате мира в Германии

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Результат россиянина в сумме после двух попыток - 1 минута 37,810 секунды. Вторым стал немец Феликс Лох (+0,062). Третье место занял австриец Давид Гляйршер (+0,217). Россиянин Семен Павличенко стал восьмым (+0,679), Александр Горбацевич - 13-м (+1,054).

В пятницу Павличенко завоевал серебряную медаль в спринте.

Репилову 24 года. Он стал первым в истории российского санного спорта трехкратным чемпионом мира. На прошлогоднем мировом первенстве в Сочи спортсмен завоевал две золотые медали.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российская команда выступает на турнире под флагом с символикой национальной федерации.

Чемпионат мира по санному спорту завершится 31 января.