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Биатлон

Куклина, Халили и Гараничев поедут на чемпионат мира по биатлону

В настоящий момент спортсмены принимают участие в чемпионате Европы
Лариса Куклина (слева) EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD
Описание
Лариса Куклина (слева)
© EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российские биатлонисты Лариса Куклина, Карим Халили и Евгений Гараничев примут участие в чемпионате мира. Об этом заявил главный тренер сборной России Валерий Польховский, комментарий которого приводит пресс-служба Союза биатлонистов России.

Все три спортсмена в составе российской команды участвуют в чемпионате Европы, который в эти дни проходит в Польше.

"Слишком много у нас деревянных медалей на этом турнире, - сказал Польховский. - Вот и сегодня Лариса Куклина вновь стала четвертой. Если бы стрельба была чуть лучше, могли быть другие результаты. Куклина возвращается в основную сборную и будет готовиться к чемпионату мира".

"От Карима Халили мы ждали более высокой скорости, а получилось наоборот. Он не ход подтянул, а стрельбу, только в пасьюте захлебнулся немного, а две гонки до этого - все мишени поразил. Карим точно едет на чемпионат мира в Поклюку, мы рассчитываем, что он еще разбежится. Поедет на чемпионат мира и Евгений Гараничев. Хочу предупредить все вопросы относительно нашего олимпийского призера, во-первых, тренеры не делают выводы по одной неудачной гонке, во-вторых, программа чемпионата мира обширная, и далеко не все спортсмены полностью ее проведут, ротация точно будет, в-третьих, Евгений - опытный спортсмен, который все знает и все умеет, он нужен команде", - отметил наставник российской команды.

Соревновательная часть чемпионата мира в словенской Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля.

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