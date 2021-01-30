Гарт: саночник Репилов справился со сложной задачей, завоевав золото в Германии

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Завоевание золотой награды на трассе в Германии - задача не из простых для российских саночников, но Роман Репилов с ней справился. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

В субботу Репилов занял первое место на чемпионате мира, который проходит в германском Кёнигcзе. В пятницу Семен Павличенко завоевал серебряную медаль в спринте.

"Счастлива, если честно. Было очень нелегко на немецкой трассе взять золото, эта задача не из простых. И я рада, что наши спортсмены завоевывают золотые и серебряные медали на чужих трассах. Все, о чем можно было мечтать, ребята сделали", - сказала Гарт.

Репилову 24 года. Он стал первым в истории российского санного спорта трехкратным чемпионом мира. На прошлогоднем мировом первенстве в Сочи спортсмен завоевал две золотые медали.

Чемпионат мира по санному спорту завершится 31 января.