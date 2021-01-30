Чемпион мира Репилов заявил, что ему было неприятно выступать без гимна и флага страны

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российский саночник Роман Репилов, ставший в субботу чемпионом мира, испытывал неприятные чувства, когда на церемонии награждения в честь его победы не был поднят флаг России. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда выходит на старты чемпионата мира под флагом с символикой Федерации санного спорта России в бело-голубых тонах и под названием "Russian Luge Federation" или RLF, на церемонии награждения звучит гимн Международной федерации санного спорта (FIL).

"Этот RLF вместо надписи "Россия" выводит из себя. Сейчас состоялась церемония награждения, и было очень неприятно, когда звучал не наш гимн и висел не наш флаг. К сожалению, все это уже в привычку входит, ведь на Олимпиаде в Южной Корее два года назад мы тоже выступали в нейтральном статусе. Сейчас уже все не так чувствительно", - заметил Репилов.

"Каких-то особых эмоций после этой победы я, признаться, и не испытываю. Даже радоваться сил особых нет, но я хочу, чтобы все знали, что я рад. Я планировал здесь выступить успешно и ехал сюда с одной целью - бороться за победу. Но сезон был очень тяжелым, мы три месяца уже безвылазно сидим в Европе, никуда не выходим из отеля, поэтому эмоций вообще нет, жду не дождусь возвращения домой", - добавил первый в истории российского санного спорта трехкратный чемпион мира.

Репилов год назад выиграл две золотые медали чемпионата мира, который проходил в Сочи.

"Несомненно, это одна из самых крутых побед в моей карьере. Хочу посвятить ее своей семье. Я представляю, как им было тяжело без меня несколько месяцев. Мои родные больше всех это золото заслужили", - заключил собеседник ТАСС.