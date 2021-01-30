Бородавко: Большунов возвращает себе психологическую устойчивость после этапа в Лахти

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Психологическая устойчивость возвращается к российским лыжникам и, в частности, лидеру Кубка мира Александру Большунову после тяжелого этапа Кубка мира в финском Лахти. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России Юрий Бородавко.

В субботу россиянин Александр Большунов выиграл масс-старт на дистанции 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне, Юлия Ступак стала второй в аналогичной 10-километровой гонке у женщин. На прошлой неделе в Лахти в личной гонке Большунов упал и лишился шансов на медаль, а в эстафете команда России была дисквалифицирована в результате конфликта Большунова с соперником.

"После тяжелого в психологическом плане этапа в Лахти сейчас все постепенно возвращается на круги своя. Опять вернулась психологическая устойчивость, настрой. Мы понимаем, что происходит и как, над чем работать перед чемпионатом мира", - сказал Бородавко.

Во второй половине гонки Большунов упал и на одной из контрольных отсечек занимал 38-е место, но спустя несколько километров сумел вернуться в лидирующую группу. "Никаких особенных мыслей во время падения Большунова не было, это не финишные разборки, ничего страшного не произошло. Он сумел быстро переместиться из конца пелотона в лидирующую группу, сделал рывок и ушел от соперников. Сумел удержаться только один Пол Гольберг, и потом к ним подъехал Йоханнес Клебо. Заслуженная победа", - отметил Бородавко.

"Не думаю, что он разозлился из-за падения, не было травм и падений, темп гонки был невысокий, какой-то особой паники не было, Саша справился", - добавил собеседник ТАСС.