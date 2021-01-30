Максим Буров одержал победу на этапе Кубка мира по фристайлу в Белоруссии

ТАСС, 30 января. Россиянин Максим Буров стал лучшим в соревнованиях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу, который проходит в Белоруссии.

Он набрал 126,24 балла. Вторым стал россиянин Станислав Никитин (124,43), третьим - канадец Льюис Ирвинг (118,14).

Буров является чемпионом мира и бронзовым призером мирового первенства 2019 года, также он завоевал золотую и бронзовую медали на Универсиаде, которая проходила в Красноярске в том же году. В нынешнем сезоне Буров одержал победу на всех пяти этапах Кубка мира.

Следующий этап Кубка мира пройдет 6 февраля в Дир-Вэлли (США, штат Юта).