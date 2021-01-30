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Футбол в Испании

"Реал" в меньшинстве проиграл "Леванте" и прервал серию из девяти побед в чемпионате

В турнирной таблице "Реал" идет вторым и уступает 7 очков проведшему на 2 игры меньше "Атлетико"
Футболисты "Леванте" EPA-EFE/Kiko Huesca
Описание
Футболисты "Леванте"
© EPA-EFE/Kiko Huesca

ТАСС, 30 января. "Реал" проиграл "Леванте" со счетом 1:2 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Хосе Моралес (32-я минута) и Марти Рохер (78), у проигравших отличился Марко Асенсио (13). На девятой минуте с поля за лишение соперника явной возможности забить гол был удален защитник "Реала" Эдер Милитао. На 64-й минуте Рохер не реализовал пенальти.

"Реал" не проигрывал в чемпионате на протяжении девяти матчей (семь побед, две ничьи). Предыдущее поражение команда потерпела 28 ноября, проиграв дома "Алавесу".

В турнирной таблице "Реал" занимает второе место, набрав 40 очков и семь очков проигрывая лидирующему "Атлетико", который провел на две игры меньше. "Леванте" с 26 очками идет девятым.

В следующем туре "Реал" в гостях сыграет с "Уэской", "Леванте" примет "Гранаду". Оба матча пройдут 6 февраля.

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