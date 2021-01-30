Глава FIL: Репилов подтвердил, что является одним из лучших саночников планеты

"Российские саночники на протяжении многих лет являются очень сильной командой, а Романа Репилова, который сегодня одержал отличную победу, я знаю очень давно, - сказал Фогелис. - Это очень целеустремленный спортсмен, которому уже в третий раз удалось стать лучшим в мире. Сегодня он в очередной раз блестяще подтвердил, что является одним из ведущих саночников мира, так же как и Феликс Лох, Давид Гляйршер и многие другие. Я им всем очень благодарен".

"Соревнования проходили в очень напряженной борьбе, было много неожиданностей. До самого последнего момента не было понятно, кто станет чемпионом, и это очень здорово для нашего вида спорта. Текущий сезон из-за пандемии выдался как никогда сложным, и я очень рад, что мы сумели дойти без каких-либо потрясений до чемпионата мира. Благодарен всем национальным федерациям за дисциплину и, конечно, нашей команде, которая очень хорошо работала", - добавил глава FIL.

Чемпионат мира по санному спорту завершится 31 января.