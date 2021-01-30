Сноубордистка Надыршина: поддержка зрителей на соревнованиях в Москве зарядила на победы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Серебряный призер московского этапа Кубка мира по сноуборду София Надыршина отметила теплый прием болельщиков на домашних соревнованиях. Об этом спортсменка рассказала журналистам.
Надыршина в финале соревнований по параллельному слалому уступила австрийке Даниэле Ульбинг. Анастасия Курочкина и Наталья Соболева завершили борьбу в 1/8 финала.
"Очень рада такому результату, это все равно медаль Кубка мира, тем более домашний старт. Было много зрителей, которые болели и поддерживали, многие болельщики смотрели соревнования дома. Не передать словами, как это приятно, заряжает на новые победы", - отметила сноубордистка.
"Хороший склон, отличная трасса, чувствовалось, что это домашний этап, хотелось показать свой уровень, для чего мы так долго тренировались все это время в Европе, не видели родных. Поэтому чуть больше волнения, чем на обычном старте, - отметила Надыршина. - За счет чего получается такой удачный сезон? У нас достаточно сильные тренировки, развивающие, тренеры делают все для нас".
Надыршина лидирует в зачете параллельных дисциплин Кубка мира по сноуборду.
"Желтая майка дает чувство, что ты лидер Кубка мира, где выступают самые сильные спортсмены, шага не хватает, чтобы держать в руках Хрустальный глобус. Работаем для Хрустального глобуса, очень хочется большой или малый, - сказала Надыршина. - Многое ставлю на этапы в Банном, очень нравится там склон, тренировались там перед московским этапом. Можно сделать очень хорошую трассу, и все будет на нашей стороне".