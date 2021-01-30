Сноубордистка Надыршина: поддержка зрителей на соревнованиях в Москве зарядила на победы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Серебряный призер московского этапа Кубка мира по сноуборду София Надыршина отметила теплый прием болельщиков на домашних соревнованиях. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Россиянин Карлагачев стал первым на этапе Кубка мира по сноуборду в Москве

Надыршина в финале соревнований по параллельному слалому уступила австрийке Даниэле Ульбинг. Анастасия Курочкина и Наталья Соболева завершили борьбу в 1/8 финала.

"Очень рада такому результату, это все равно медаль Кубка мира, тем более домашний старт. Было много зрителей, которые болели и поддерживали, многие болельщики смотрели соревнования дома. Не передать словами, как это приятно, заряжает на новые победы", - отметила сноубордистка.

"Хороший склон, отличная трасса, чувствовалось, что это домашний этап, хотелось показать свой уровень, для чего мы так долго тренировались все это время в Европе, не видели родных. Поэтому чуть больше волнения, чем на обычном старте, - отметила Надыршина. - За счет чего получается такой удачный сезон? У нас достаточно сильные тренировки, развивающие, тренеры делают все для нас".

Надыршина лидирует в зачете параллельных дисциплин Кубка мира по сноуборду.

"Желтая майка дает чувство, что ты лидер Кубка мира, где выступают самые сильные спортсмены, шага не хватает, чтобы держать в руках Хрустальный глобус. Работаем для Хрустального глобуса, очень хочется большой или малый, - сказала Надыршина. - Многое ставлю на этапы в Банном, очень нравится там склон, тренировались там перед московским этапом. Можно сделать очень хорошую трассу, и все будет на нашей стороне".