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Зимние олимпийские виды спорта

Максим Буров выиграл общий зачет Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике

В текущем сезоне россиянин победил на всех пяти стартах
Максим Буров Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Максим Буров
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 31 января. Россиянин Максим Буров досрочно одержал победу в общем зачете Кубка мира по фристайлу в соревнованиях по лыжной акробатике. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фристайла России.

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Максим Буров одержал победу на этапе Кубка мира по фристайлу в Белоруссии

В субботу Буров выиграл этап Кубка мира в Белоруссии, одержав пятую победу из пяти возможных. Спортсмен набрал 500 очков и стал недосягаемым для ближайшего преследователя, соотечественника Павла Кротова, в активе которого 232 очка. Третьим идет еще один представитель России Станислав Никитин (214).

Буров является чемпионом мира и бронзовым призером мирового первенства 2019 года, также он завоевал золотую и бронзовую медали на Универсиаде, которая проходила в Красноярске в том же году. В нынешнем сезоне Буров одержал победу на всех пяти этапах Кубка мира.

Следующий этап Кубка мира пройдет 6 февраля в Дир-Вэлли (США, штат Юта).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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