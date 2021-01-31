"Палмейрас" обыграл "Сантос" и во второй раз в истории стал победителем Кубка Либертадорес

ТАСС, 31 января. Бразильский футбольный клуб "Палмейрас" обыграл бразильский "Сантос" со счетом 1:0 в финальном матче Кубка Либертадорес. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана".

Единственный мяч на девятой добавленной ко второму тайму минуте забил Брено.

Две команды из Бразилии играли в решающем матче турнира в третий раз в истории. В 2005 году до финала дошли "Сан-Паулу" и "Атлетико Паранаэнсе", в 2006-м - "Сан-Паулу" и "Интернасьонал".

"Сантос" вышел в финал Кубка Либертадорес в пятый раз (1962, 1963, 2003, 2011), команда уже проигрывала в 2003 году, уступив аргентинскому "Бока Хуниорс". "Палмерайс" также вышел в финал турнира в пятый раз (1961, 1968, 1999, 2000, 2021), клуб является обладателем трофея по итогам розыгрыша 1999 года.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. Предыдущим победителем турнира был бразильский "Фламенго". Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский "Индепендьенте", выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.

"Палмейрас" примет участие в клубном чемпионате мира в Катаре. Турнир стартует 4 февраля матчем между мексиканским клубом "Тигрес" и южнокорейским "Ульсаном". Во втором матче дня сыграют катарский "Аль-Духаиль" и египетский "Аль-Ахли". Победитель первого матча сыграет 7 февраля в полуфинале с "Палмейрасом". На следующий день во втором полуфинале встретятся германская "Бавария" и победитель второго четвертьфинала.