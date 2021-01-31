Российский боец Мусаев и словенец Юришич устроили потасовку на турнире в Польше

ТАСС, 31 января. Российский боец Шамиль Мусаев и словенец Урош Юришич устроили потасовку на турнире польской организации KSW. Поединок состоялся в городе Лодзь (Польша) в субботу.

Мусаев победил Юришича единогласным решением судей по итогам трех раундов. После поединка словенец и россиянин устроили потасовку, которая переросла в массовое противостояние команд. Охране удалось разнять соперников.

"KSW рассмотрит инцидент с Шамилем Мусаевым и Урошом Юришичем. После полного рассмотрения будет принято решение о том, какие действия предпринять", - говорится в заявлении организации.

Спортсмены выступают в полусреднем весе (до 77,1 кг). На счету 27-летнего Мусаева теперь 14 побед и ни одного поражения. Юришич потерпел первое поражение, в активе 28-летнего спортсмена 11 побед. KSW является одной из ведущих мировых лиг по боям смешанного стиля (ММА).