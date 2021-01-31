Лыжница Непряева будет прооперирована в воскресенье

В пятницу на этапе Кубка мира в шведском Фалуне Непряева упала и не смогла завершить гонку. Медицинское обследование показало перелом двух костей в кисти.

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева перенесет операцию на руке в воскресенье. Об этом ТАСС сообщил главный врач сборной России Роман Эрлихман.

"Наталья Непряева прилетела в Москву из Стокгольма вчера около девяти часов вечера, перелет она перенесла нормально, - сказал Эрлихман. - Сегодня в 12 часов дня она будет госпитализирована в одну из столичных клиник, а на час уже назначена операция".

Непряева является бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, двукратным серебряным призером многодневной лыжной гонки "Тур де Ски". В сезоне-2018/19 она заняла второе место в общем зачете Кубка мира, в сезоне-2019/20 - третье. В нынешнем сезоне она идет шестой в общем зачете.