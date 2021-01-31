Каменский: Овечкин за время вынужденной паузы успел соскучиться по хоккею

В ночь на 31 января "Вашингтон" обыграл "Бостон" (4:3 ОТ), Овечкин отметился результативной передачей и победной шайбой. Этот гол стал для 35-летнего россиянина 708-м в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он сравнялся с занимающим седьмое место в списке лучших снайперов лиги Майком Гартнером.

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин, пропустивший последние четыре матча регулярного чемпионата из-за нарушения протокола о COVID-19, во время паузы успел соскучиться по игре. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 1988 года, победитель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

"Хочется поздравить Александра, так держать. Очень приятно, что он соскучился по хоккею и опять забивает", - сказал Каменский, отметив, что игра "Вашингтона" зависит от того, есть ли в его составе российский форвард.

"Овечкин - лидер. Наши ребята вообще там делают погоду. Они лидеры и ведут команду за собой, могут решать судьбу важных матчей", - добавил он.

От шестого места в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ Овечкина отделяют девять шайб. На этой позиции располагается Фил Эспозито (717), рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки (894). "Думаю, он будет забивать столько, сколько ему дадут возможностей - чем больше, тем лучше. Мы будем болеть, чем быстрее он побьет рекорд, тем быстрее мы будем за него радоваться и поздравлять его", - резюмировал собеседник агентства.

"Вашингтон" после девяти матчей занимает первое место в Восточном дивизионе, имея в активе 15 очков. В следующем матче столичный клуб вновь сыграет с "Бостоном", встреча пройдет 2 февраля.