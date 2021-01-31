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Биатлон

Сборная России заняла третье место в сингл-миксте на чемпионате Европы по биатлону

Победу одержала команда Германии
Евгений Гараничев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Евгений Гараничев
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 31 января. Сборная России в составе Ларисы Куклиной и Евгения Гараничева стала третьей в сингл-миксте на чемпионате Европы по биатлону. Соревнования проходят в польском городе Душники-Здруй.

Победу в гонке одержала сборная Германии, которая преодолела дистанцию за 35 минут 1,6 секунды и затратив пять дополнительных патронов на восьми огневых рубежах. Второе место заняла команда Франции (отставание - 21 секунда; 8 дополнительных патронов, 1 штрафной круг). Россияне уступили немцам 26,7 секунды, затратив 6 дополнительных патронов.

Чемпионат Европы в Польше завершится в воскресенье смешанной эстафетой.

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