Сборная России заняла третье место в сингл-миксте на чемпионате Европы по биатлону

ТАСС, 31 января. Сборная России в составе Ларисы Куклиной и Евгения Гараничева стала третьей в сингл-миксте на чемпионате Европы по биатлону. Соревнования проходят в польском городе Душники-Здруй.

Победу в гонке одержала сборная Германии, которая преодолела дистанцию за 35 минут 1,6 секунды и затратив пять дополнительных патронов на восьми огневых рубежах. Второе место заняла команда Франции (отставание - 21 секунда; 8 дополнительных патронов, 1 штрафной круг). Россияне уступили немцам 26,7 секунды, затратив 6 дополнительных патронов.

Чемпионат Европы в Польше завершится в воскресенье смешанной эстафетой.