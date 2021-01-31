Боец Мусаев заявил, что начал драку на турнире в Польше из-за религиозных оскорблений

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Шамиль Мусаев начал драку на турнире в Польше после неприятного высказывания на религиозную тему со стороны словенца Уроша Юришича. Об этом он рассказал ТАСС.

Мусаев в субботу на турнире организации Konfrontacja Sztuk Walki (KSW) победил Юришича единогласным решением судей. После поединка состоялась массовая потасовка.

"Он, если честно, провоцировал, - сказал Мусаев. - Он ходил после боя, кричал, что-то говорил. Он сказал неприятную фразу, задел религиозную тему. Можно было бы и жестче поступить, но тогда меня бы на пару лет дисквалифицировали".