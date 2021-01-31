"Барселона" подаст в суд на газету El Mundo за публикацию деталей контракта Месси

ТАСС, 31 января. Испанский футбольный клуб "Барселона" подаст иск в суд на газету El Mundo в связи с публикацией конфиденциальной информации о контракте нападающего каталонцев Лионеля Месси. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В воскресенье издание опубликовало детали контракта 33-летнего аргентинца. Отмечалось, что за четыре года по данному соглашению Месси заработает €555 млн. Действие контракта футболиста завершается в июле.

"Клуб сожалеет о публикации, поскольку это частный документ, основанный на принципе конфиденциальности между сторонами, - говорится в заявлении клуба. - "Барселона" категорически отрицает какую-либо ответственность за публикацию этого документа и будет принимать соответствующие судебные меры против газеты El Mundo в случае ущерба, который может быть причинен в результате этой публикации. "Барселона" выражает абсолютную поддержку Лионелю Месси, особенно перед лицом любых попыток дискредитировать его имидж и разрушить его отношения с клубом, в котором он стал лучшим игроком в мире и в истории футбола".

Согласно информации портала Don Balon, после данной публикации Месси решил покинуть команду по окончании срока контракта.

Месси 33 года, он является воспитанником "Барселоны". Аргентинец рекордные шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". Он является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, серебряным призером чемпионата мира, десятикратным чемпионом Испании.