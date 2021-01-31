Сестры Аверины привьются от коронавируса только после согласования с Винер-Усмановой

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины привьются от коронавируса только после того, как согласуют этот вопрос с главным тренером национальной команды и президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой. Об этом журналистам сообщила Дина Аверина.

"Раньше мы боялись сильно заразиться коронавирусом, хотя потом как-то отпустили ситуацию, сейчас стараемся тоже не обращать внимания, но все равно соблюдаем все защитные требования: перчатки, маски, - сказала Дина Аверина. - Потому что нам нельзя болеть. Будем ли вакцинироваться? Это не мы решаем, а Ирина Александровна [Винер-Усманова]".

Ранее сообщалось, что Минспорт РФ и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) прорабатывают вопрос о вакцинации спортсменов сборных страны. Отмечалось, что вакцинация будет носить добровольный характер.