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Пандемия COVID-19

Сестры Аверины привьются от коронавируса только после согласования с Винер-Усмановой

Ранее сообщалось, что Минспорт РФ и Федеральное медико-биологическое агентство прорабатывают вопрос о вакцинации спортсменов сборных страны
Арина и Дина Аверины Наталия Федосенко/ТАСС
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Арина и Дина Аверины
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины привьются от коронавируса только после того, как согласуют этот вопрос с главным тренером национальной команды и президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой. Об этом журналистам сообщила Дина Аверина.

"Раньше мы боялись сильно заразиться коронавирусом, хотя потом как-то отпустили ситуацию, сейчас стараемся тоже не обращать внимания, но все равно соблюдаем все защитные требования: перчатки, маски, - сказала Дина Аверина. - Потому что нам нельзя болеть. Будем ли вакцинироваться? Это не мы решаем, а Ирина Александровна [Винер-Усманова]".

Ранее сообщалось, что Минспорт РФ и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) прорабатывают вопрос о вакцинации спортсменов сборных страны. Отмечалось, что вакцинация будет носить добровольный характер.

Теги
РоссияВинер-Усманова, Ирина АлександровнаПандемия COVID-19
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