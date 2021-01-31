Подчуфарова планирует выступить на чемпионате России по биатлону, представляя Москву

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Ольга Подчуфарова планирует выступить на ближайшем чемпионате России по биатлону, представляя там команду Москвы. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации биатлона Москвы Иван Мелихов.

Подчуфарова на прошлой неделе сообщила, что ее переход в команду Словении сорвался. 28-летняя биатлонистка заявила о планах вернуться в сборную России.

"В ее планах вернуться в школу, которая ее воспитала, - в "Юность Москвы", - сказал Мелихов. - Сейчас она должна решить все организационные вопросы, в том числе получить медицинский допуск".

"Мы с ней обговаривали этот вопрос, на чемпионате России она собирается выступить за Москву", - отметил он.

Подчуфарова является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете. В 2018 году спортсменка объявила о завершении карьеры, однако летом 2019 года вернулась в биатлон, а в октябре того же года решила перейти в сборную Словении. За новую команду она так и не выступила, поскольку ей было отказано в получении словенского гражданства.

Чемпионат России по биатлону 2021 года пройдет в Ханты-Мансийске с 29 марта по 4 апреля.