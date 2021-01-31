Норвежские биатлонисты победили в смешанной эстафете в последней гонке чемпионата Европы

ТАСС, 31 января. Сборная Норвегии заняла первое место в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону. Соревнования завершились в польском городе Душники-Здруй.

Норвежская команда преодолела дистанцию за 1 час 1 минуту 23,7 секунды, затратив семь дополнительных патронов и пройдя один штрафной круг. Второе место заняли биатлонисты из Германии (отставание 30,7 секунды; 0 кругов + 7 дополнительных патронов), третьими стали украинцы (+52,5; 0+10).

Российская сборная в составе Полины Шевниной, Анастасии Гореевой, Никиты Поршнева и Карима Халили заняла седьмое место, уступив победителям 1.50,0 секунды, пройдя один штрафной круг и затратив 10 дополнительных патронов.

Чемпионат Европы 2022 года запланирован в Германии.