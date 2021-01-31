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Биатлон

Сборная России по биатлону заняла седьмое место в медальном зачете на чемпионате Европы

Россияне выиграли одну серебряную и три бронзовые награды
Евгений Гараничев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгений Гараничев
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 31 января. Команда России заняла седьмое место в медальном зачете на чемпионате Европы по биатлону. Соревнования завершились в воскресенье в польском городе Душники-Здруй.

Россияне выиграли одну серебряную и три бронзовые награды. Российские биатлонисты не смогли завоевать ни одной золотой награды впервые с 2007 года.

Серебряную награду завоевал Карим Халили (спринт). Бронзовые медали сборной России принесли Лариса Куклина (индивидуальная гонка), Анастасия Шевченко (спринт), Куклина и Евгений Гараничев (сингл-микст).

Первое место в медальном зачете разделили сборные Латвии и Польши, в активе которых по две золотые медали. Тройку лучших замкнула команда Норвегии (1-3-3).

Чемпионат Европы проводится с 1994 года. Сборная России является лидером европейского первенства по количеству медалей - 149 (58-44-47).

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