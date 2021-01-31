СМИ: "Спартак" и "Аякс" продвинулись в переговорах по переходу Промеса

ТАСС, 31 января. Московский "Спартак" достиг прогресса в переговорах с амстердамским "Аяксом" по переходу нидерландского футболиста Куинси Промеса. Об этом сообщает газета AD .

По информации источника, шансы "Спартака" на подписание контракта с игроком выросли. Несмотря на закрытие трансферного окна 1 февраля в Нидерландах, российский клуб имеет право подписать 29-летнего Промеса, так как в России трансферное окно закрывается позднее.

Промес выступает за "Аякс" с 2019 года. Его контракт с клубом из Амстердама рассчитан до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне футболист провел 24 матча в разных турнирах, в которых забил шесть мячей, отдал одну голевую передачу и получил одну желтую карточку. С 2014 по 2018 год нидерландский футболист выступал за "Спартак", в составе которого становился чемпионом России и победителем Суперкубка России.