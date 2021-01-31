Российские саночники заняли третье место в медальном зачете на чемпионате мира

В эстафете, которая стала заключительной гонкой на турнире, победу одержали австрийцы, вторыми стали представители Германии, третьими - Латвии. Россияне в составе Татьяны Ивановой, Романа Репилова, а также двойки Александр Денисьев/Владислав Антонов стали шестыми.

ТАСС, 31 января. Российские спортсмены стали третьими в неофициальном медальном зачете чемпионата мира по санному спорту. Соревнования проходили в германском Кёнигсзе.

В общем зачете первое место заняла команда Германии, завоевавшая на турнире четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые медали, второе место у австрийской команды (2-0-2). В активе российских саночников одна золотая медаль, которую принес Роман Репилов, и одна серебряная, завоеванная Семеном Павличенко в спринте.

Российская команда выступала на турнире под флагом с символикой национальной федерации в бело-голубых тонах и названием Russian Luge Federation (RLF).

Чемпионат мира по санному спорту проводится ежегодно, за исключением годов Олимпийских игр. В 2023 году мировое первенство вновь примет Германия, соревнования будут проходить в Оберхофе. В 2020 году на чемпионате мира в Сочи россияне выиграли общий зачет, став обладателями пяти золотых, двух серебряных и одной бронзовой награды.