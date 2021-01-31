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Зимние олимпийские виды спорта

Гарт: победа Репилова перекрыла неудачи российских саночников на чемпионате мира

Россияне заняли третье место в медальном зачете на турнире
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Золотая медаль на чемпионате мира саночника Романа Репилова перекрывает неудачные выступления некоторых других российских спортсменов на турнире в германском Кёнигсзе. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

Россияне заняли третье место в неофициальном медальном зачете, став обладателями одной золотой и одной серебряной медали. Эти награды завоевали Роман Репилов и Семен Павличенко. Выше расположились сборные Германии (четыре золотые, пять серебряных, три бронзовые награды) и Австрии (2-0-2).

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"Немного расстроилась результату в эстафете, видно, что у нас есть проблемы с экипажами. А так, у Романа Репилова есть золото чемпионата мира - это отличный результат. На немецкой трассе об этом можно было только мечтать. Также Семен Павличенко завоевал серебро. На трассе основных конкурентов, одной из самых сильных сборных, выиграть медали здорово", - сказала Гарт.

"В целом я рада. Мы, конечно, ждали еще медаль у девочек и в эстафете. Думали, что если не золото, то хоть какую-то медаль должны взять. Но вы видите, у двоек почему-то не получается на этой трассе. Не понимаю, что такое с ними", - добавила президент ФССР.

Собеседница агентства подчеркнула, что если оценивать выступление команды в целом, то "к сожалению, не все получилось". "Тем не менее Роман Репилов превзошел все ожидания, поэтому его золото перекрывает все остальные наши неудачи", - резюмировала Гарт.

Чемпионат мира проходил в германском Кёнигсзе с 29 по 31 января.

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