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Зимние олимпийские виды спорта

Российская конькобежка Воронина стала первой на дистанции 3 000 м на этапе Кубка мира

Второе время показала Антоинетте де Йонг из Нидерландов
Наталья Воронина EPA-EFE/GEORGE FREY
Описание
Наталья Воронина
© EPA-EFE/GEORGE FREY

ТАСС, 31 января. Россиянка Наталья Воронина заняла первое место в забеге на 3 000 метров на этапе Кубка мира, который проходит в нидерландском Херенвене.

Спортсменка показала результат 3 минуты 56,853 секунды, установив рекорд катка. Второе время показала Антоинетте де Йонг из Нидерландов (3.58,908), третьей стала ее соотечественница Ирен Схаутен (4.00,153). Россиянка Евгения Лаленкова заняла девятое место (4.03,616).

26-летняя Воронина является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года, также в ее активе одна золотая и семь бронзовых медалей чемпионатов мира, три серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов Европы. Ей принадлежит мировой рекорд на дистанции 5 000 метров.

Этап Кубка мира завершится позднее в воскресенье.

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