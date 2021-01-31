Сергей Устюгов занял четвертое место в спринте на этапе Кубка мира в Швеции

ТАСС, 31 января. Российский лыжник Сергей Устюгов занял четвертое место в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира, прошедшем в шведском Фалуне.

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Гонку выиграл норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию в финале за 2 минуты 48,22 секунды. Вторым стал швед Оскар Свенссон (отставание - 1,45 секунды), третьим - еще один норвежец Ховард Таугбель (+2,80). Отставание Устюгова составило 2,97 секунды.

Россиянин Александр Большунов упал и не смог пройти квалификацию. Александр Терентьев и Глеб Ретивых завершили борьбу в полуфинале, Денис Филимонов - в четвертьфинале.

В женской части соревнований победу одержала шведка Линн Сван, показавшая результат 3 минуты 13,17 секунды, второй стала словенка Анамария Лампич (+0,33), в финишном створе обошедшая ставшую третьей шведку Йонну Сундлинг (+0,33). Россиянка Христина Мацокина завершила выступление на стадии 1/4 финала, Юлия Ступак не сумела пройти квалификацию.

Устюгову 28 лет, он является двукратным чемпионом мира 2017 года, победителем многодневной гонки "Тур де Ски". В его активе также четыре серебряные и одна бронзовая медали мировых первенств. Большую часть сезона он пропустил из-за заражения коронавирусом.

Следующий этап Кубка мира пройдет в шведском Ульрисехамне с 6 по 7 февраля.