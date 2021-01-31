Хованцев сомневается, что Халили и Гараничев помогут команде на чемпионате мира

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Функциональное состояние российских биатлонистов Карима Халили и Евгения Гараничева говорит о том, что они не смогут помочь команде на предстоящем чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

В воскресенье в Польше завершился чемпионат Европы, на котором выступали Халили и Гараничев. Тренерский штаб сборной России объявил, что на следующей неделе они присоединятся к команде для подготовки к чемпионату мира, соревновательная часть которого начнется 10 февраля в Поклюке (Словения).

"Какой смысл приглашать Халили на чемпионат мира? Понятно, что его никуда не будут ставить. Нужно пересмотреть состав, подумать, нужен ли он там. Да и Женя Гараничев на чемпионате Европы не показал ничего. В целях укрепления команды Гараничева надо было отправлять готовиться. Я думаю, он уже не вернет тех кондиций, которые у него были в начале сезона", - сказал Хованцев.

"Другое дело, что брать-то больше некого. Думаю, Даниилу Серохвостову хватит и чемпионата Европы. У него впереди юниорский чемпионат мира. Не надо сейчас на него садиться верхом, чтобы он не повторял судьбу других наших юниоров. Это же касается и Анастасии Шевченко", - сказал специалист.

Олимпийский призер Сочи Гараничев на чемпионате Европы выступил в двух гонках. В индивидуальной гонке он занял 34-е место, в сингл-миксте - третье в паре с Ларисой Куклиной.