Главный тренер считает успешным выступление российских саночников без гимна и флага на ЧМ

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российские саночники показали очень хороший результат на чемпионате мира в германском Кёнигсзе, выходя на старт без флага и гимна своей страны. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Сергей Чудинов.

По итогам турнира российские саночники стали третьими в неофициальном медальном зачете, завоевав одну золотую (Роман Репилов в личной гонке) и одну серебряную (Семен Павличенко в спринте) награды. Первое место заняли хозяева соревнований (4-5-3), вторыми стали австрийцы (2-0-2).

"Я доволен выступлением своих спортсменов на этом чемпионате мира, у нас общекомандное третье место. В нынешней ситуации это победа, безусловно. Когда у тебя нет Родины и флага, все это удручает. Как будто душу вынули", - признался Чудинов.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда выходила на старт чемпионата мира под флагом с символикой Федерации санного спорта России в бело-голубых тонах и названием Russian Luge Federation или RLF. В случае победы российского саночника на церемонии награждения должен был звучать гимн Международной федерации санного спорта.